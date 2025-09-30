Pevka Adele znova presenetila s preobrazbo

Adele je presenetila z izjemno vitko postavo na poroki Selene Gomez in Bennyja Blanca, kjer se je pojavila v oprijeti črni obleki. Njen videz je požel veliko pohval na družbenih omrežjih, obenem pa obudil razprave o njeni transformaciji, ki se je začela že leta 2020. Pevka sicer navaja, da je vadba zanjo predvsem sredstvo za obvladovanje tesnobe in odmik od vsakdanjega stresa.

Priljubljena pevka Adele, ki je leta 2020 presenetila z ogromno preobrazbo, je oboževalce znova presenetila s svojim videzom. Na družbenem omrežju so se pojavile fotografije s poroke Selene Gomez in Bennyja Blanca, kjer se je pozno v noč z mladoporočencema veselila tudi zvezdnica.

37-letnica si je za poseben dan nadela oprijeto črno obleko, mnogi pa so opazili, da pevka še nikoli ni bila videti bolj vitka. Nekateri uporabniki družbenih omrežij so se tako obregnili ob njen videz, številni pa so jo pohvalili in med drugim zapisali, da je videti vrhunsko.

Adele na podelitvi grammyjev leta 2017. FOTO: AP icon-expand