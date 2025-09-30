Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Pevka Adele znova presenetila s preobrazbo

Santa Barbara, 30. 09. 2025 14.01 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
1

Adele je presenetila z izjemno vitko postavo na poroki Selene Gomez in Bennyja Blanca, kjer se je pojavila v oprijeti črni obleki. Njen videz je požel veliko pohval na družbenih omrežjih, obenem pa obudil razprave o njeni transformaciji, ki se je začela že leta 2020. Pevka sicer navaja, da je vadba zanjo predvsem sredstvo za obvladovanje tesnobe in odmik od vsakdanjega stresa.

Priljubljena pevka Adele, ki je leta 2020 presenetila z ogromno preobrazbo, je oboževalce znova presenetila s svojim videzom. Na družbenem omrežju so se pojavile fotografije s poroke Selene Gomez in Bennyja Blanca, kjer se je pozno v noč z mladoporočencema veselila tudi zvezdnica.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

37-letnica si je za poseben dan nadela oprijeto črno obleko, mnogi pa so opazili, da pevka še nikoli ni bila videti bolj vitka. Nekateri uporabniki družbenih omrežij so se tako obregnili ob njen videz, številni pa so jo pohvalili in med drugim zapisali, da je videti vrhunsko.

Adele na podelitvi grammyjev leta 2017.
Adele na podelitvi grammyjev leta 2017. FOTO: AP

Zvezdnica je pred leti priznala, da je začela dnevno telovaditi, a ne zato, da bi izgubila kilograme. S pomočjo telovadbe je želela zmanjšati svojo tesnobo, obenem pa preživeti nekaj časa brez telefona. V intervjuju za ameriški Vogue je priznala, da so jo številni ljudje, ki so na družbenih omrežjih komentirali njeno postavo, prizadeli, pri čimer so jo še posebej razočarale kritike drugih žensk.

Adele Pevka preobrazba telovadba poroka
Naslednji članek

Barron Trump zaradi zmenka zaprl celotno nadstropje očetove stolpnice

SORODNI ČLANKI

Adele po dolgem času zopet v javnosti, na tekmi navijala za Dončića

Dončićev prvenec ob igrišču spremljali številni zvezdniki

Adele prestrašila kupce nekdanjega bivališča: V dvorcu straši

Brazilski skladatelj trdi, da mu je Adele ukradla pesem

Adele po končani rezidenci: Neverjetno dolgo me ne boste videli

Adele med nastopom zajokala, ko je med občinstvom zagledala Celine Dion

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kritikizstajerske
30. 09. 2025 16.08
+1
shujsala in pustial moskega, prej pa jo je gledal debelo! zenski se je sfuzlalo
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256