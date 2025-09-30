Pevka Adele znova presenetila s preobrazbo

Priljubljena pevka Adele, ki je leta 2020 presenetila z ogromno preobrazbo, je oboževalce znova presenetila s svojim videzom. Na družbenem omrežju so se pojavile fotografije s poroke Selene Gomez in Bennyja Blanca, kjer se je pozno v noč z mladoporočencema veselila tudi zvezdnica.
37-letnica si je za poseben dan nadela oprijeto črno obleko, mnogi pa so opazili, da pevka še nikoli ni bila videti bolj vitka. Nekateri uporabniki družbenih omrežij so se tako obregnili ob njen videz, številni pa so jo pohvalili in med drugim zapisali, da je videti vrhunsko.
Zvezdnica je pred leti priznala, da je začela dnevno telovaditi, a ne zato, da bi izgubila kilograme. S pomočjo telovadbe je želela zmanjšati svojo tesnobo, obenem pa preživeti nekaj časa brez telefona. V intervjuju za ameriški Vogue je priznala, da so jo številni ljudje, ki so na družbenih omrežjih komentirali njeno postavo, prizadeli, pri čimer so jo še posebej razočarale kritike drugih žensk.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.