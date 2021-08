Pevka Alicia Keys in mož Swizz Beatz že ves mesec praznujeta obletnico poroke

"Sorodni duši. Še globlje kot sorodni duši. Enaka plamena. Eksistencialni potres. Moje dušno ogledalo," je Keysova začela enega izmed ganljivih zapisov, poklonjenih možu. "Vse to so dobre primerjave, vendar še vedno natančno ne opišejo najine dragocene ljubezni. Slavim, častim in spoštujem naju," je zapisala dobitnica 15 grammyjev in dodala, da je njuno življenje vedno boljše.