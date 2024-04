Pevka Anastacia simptome menopavze zamenjala s tumorjem

Pevka Anastacia je razkrila, da se je bala, da ima možganski tumor – dokler nadaljnji pregledi niso pokazali, da so njeni simptomi povezani z menopavzo. 55-letna glasbenica, ki je znana po hitu I'm Outta Love, je povedala, da trpi zaradi izčrpanosti in tako imenovane možganske megle, kar pa je povezovala z možganskim tumorjem.

55-letna pevka Anastacia je nedavno razkrila, da si ni mislila, da so njeni simptomi, ki vključujejo izčrpanost in možgansko meglo, povezani s hormoni. Pevka, ki je nanizala hite, kot so Sick and Tired, Paid My Dues ter One Day in Your Life, je gostovala v podkastu voditeljice Kate Thornton White Wine Question Time, kjer je priznala, da je simptome menopavze zamenjala s tistimi, ki spremljajo možganski tumor.

Anastacia FOTO: Profimedia icon-expand

"Sploh se nisem zavedala, da grem skozi takšen pekel, ki ga je povzročila menopavza. Nisem prepoznala svoje izčrpanosti. Nisem prepoznala možganske megle. Nisem vedela za vse te stvari – samo mislila sem, da sem utrujena. Postavljala sem si diagnozo, a nisem vedela, da je kaj od tega povezano s hormoni," je dejala. "Čakala sem, da me to doleti. Menila sem, da imam možganski tumor in življenje ne gre v pravo smer. Bilo me je res res strah. Ko sem opravila vse preglede, mi je nek zdravnik iz Švice povedal, da so to hormonske težave. Povedala sem mu, da nisem čutila nič takšnega, saj imam le vročinske oblive, s čimer sem se sprijaznila," je priznala pevka in dodala: "Nisem vedela, da so vse te stvari, ki jih doživljam, na seznamu simptomov menopavze. Res je dolg seznam."