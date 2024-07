Pevka Ann Wilson razkrila diagnozo raka in preložila turnejo

Ann Wilson , pevka rock skupine Heart , se bori z diagnozo raka, zaradi katere se bo do konca leta umaknila s turneje Royal Flush Tour, da bi se osredotočila na svoje zdravje in okrevanje. 74-letna Wilsonova je to novico delila z oboževalci na Instagramu, kjer je opisala svoje zdravljenje in izrazila obžalovanje zaradi preložitve turneje.

"Pred kratkim sem bila na operaciji, s katero so mi odstranili nekaj, kar je bilo, kot se je izkazalo, rakavo," je zapisala. "Operacija je bila uspešna in počutim se odlično, vendar mi zdravniki zdaj svetujejo, naj grem na preventivno kemoterapijo, in odločila sem se za to." Prav tako so jo zdravniki pozvali k počitku, kar pomeni, da bodo preostali nastopi skupine na njihovi severnoameriški turneji prestavljeni na prihodnje leto. Kupcem vstopnic je sporočila, da si iskreno želi, da bi lahko nastopila, ob tem pa dodala: "Vedite, da se zagotovo nameravam vrniti na oder leta 2025."

V sporočilu je kupcem vstopnic zagotovila tudi, da bo njena ekipa uredila vse logistične aspekte, medijem pa sporočila, da je to njena edina izjava, povezana z zdravjem, ki jo želi deliti z javnostjo. Oboževalci so objavo zasuli s pozitivnimi komentarji in besedami spodbude ter pevki želeli čimprejšnje okrevanje.