Pevka Ariana Grande poziva oboževalce k cepljenju

V svoji objavi je delila tudi spletno povezavo, na kateri si lahko njeni sledilci pridobijo več informacij o samem cepljenju in povezave do strani, kjer lahko zdravnike vprašajo o dilemah, ki jih mučijo v povezavi s cepljenjem.

Ariana Grande je svoje sledilce pozvala, naj zaščitijo sebe in druge s tem, da se odločijo za cepljenje proti covidu-19. "To je manjši poziv, da se cepite, če je to le mogoče," je zapisala zvezdnica. "Ta stvar še ni mimo," je ob svoji fotografiji zapisala Ariana.

"Delta sev je nov in še vedno mutira, zato dodajam nekaj povezav, kjer lahko tudi sami spremlajte novice v povezavi z najnovejšimi raziskavami. Vemo, da se širi hitreje od ostalih sevov, ki jih že poznamo," je še zapisala 28-letnica.

"Največ obolelih je med tistimi, ki se še niso cepili in na območjih, kjer je precepljenost majhna. In čeprav lahko še vedno zbolite, čeprav ste cepljeni, pa boste bolezen preboleli veliko lažje in se izognili težkim oblikam in hospitalizaciji," je dodala Ariana v svojem zapisu.

V Združenih državah je do sedaj polno cepljenih 164 milijonov ljudi, več kot 191 milijonov pa je dobilo prvi odmerek cepiva, še poroča vladna agencija Center za nalezljive bolezni.