Beyonce v partnerstvo s podjetjem, ki bo študentom omogočalo vadbo na domu

Ameriška pop zvezdnica je združila moči s podjetjem, ki trži produkte za vadbo na domu. Njene pesmi bodo namreč del tečajev za različne športne aktivnosti, ti pa bodo še posebej namenjeni kolidžem in univerzam, kjer so bili v preteklosti zastopani večinoma temnopolti študenti. Sodelovanje bo temeljilo na razvoju tečajev notranjega kolesarjenja, teka, bootcampa, joge, meditacije, vaj za moč in drugih.

Podjetje, ki se ukvarja s športnimi aktivnostmi ter z njimi povezanimi produkti, je pred dnevi naznanilo, da se bo večletni dogovor, ki so ga podpisali s pevsko ikono Beyonce, najprej osredotočil na telovadbe, tematsko povezane z jesenskimi srečanji nekdanjih študentov HBCU. To je sklop univerz in visokošolskih institucij, ki so nastale še pred letom 1964, ko je bil podpisan Zakon o državljanskih pravicah in so bile prvotno namenjene temnopoltemu prebivalstvu.

icon-expand Beyonce bo sodelovala pri športnem projektu enega od vodilnih podjetij, ki se ukvarja z aktivnostmi na domu. FOTO: Profimedia

"Oba s Pelotonom verjameva, da lahko moč glasbe pomaga poživljati, motivirati in navdihovati tiste, ki so na športnih popotovanjih," je Beyonce dejala v izjavi in dodala: "Že več let sem članica Pelotona in navdušena sem, da sem stopila v partnerstvo s podjetjem, ki na inovativen in prilagodljiv način pomaga tako mladim kot starim, da postanejo najboljše verzije sebe." Aktivnosti za srečanja univerze namreč večinoma izvajajo virtualno zaradi pandemije novega koronavirusa. S podjetjem bosta študentom na desetih HBCU instituacijah tudi podarila dvoletno članstvo. Med prejemniki je tudi univerza Howard, ki jo je obiskovala bodoča podpredsednica ZDAKamala Harris.Med 3,6 milijoni uporabnikov Pelotonovih interaktivnih fitnes koles in druge vadbene opreme člani največkrat izrazijo glasbene želje ravno po glasbi pevke Beyonce.

icon-expand Pevka je pred kratkim ponosno predstavila novo kolekcijo znamke Ivy Park, pri kateri je moči znova združila z Adidasom. FOTO: Profimedia

Novica o partnerstvu je dvignila cene Pelotonovih delnic, ki so dan prej krepko padle, ko je podjetje Pfizer naznanilo, da bodo v kratkem mogoče uspeli narediti učinkovito cepivo proti covidu-19. Ljudje se bodo zaradi tega najverjetneje začeli vračati na delo in tako imeli manj časa za uporabo storitev, ki omogočajo kratkočasenje na domu, kot so Peloton, Netflix in Zoom. Pelotonove delnice so padle za skoraj 20 odstotkov, a so nato pred torkovim trgovanjem Wall Streeta poskočile za 3,5 odstotka.