Pevka Billie Eilish bo še letos odšla na svetovno turnejo

Pop izvajalka Billie Eilish se bo to jesen podala na svetovno arensko turnejo, ki jo bo začela 29. septembra v mestu Quebec v Kanadi in zaključila v Dublinu 27. julija 2025. Leta 2024 bo obiskala številna večja mesta v Severni Ameriki, preden se bo odpravila v Avstralijo in za njo odpotovala v Evropo. V začetku tega meseca je pevka napovedala, da bo njen težko pričakovani tretji studijski album Hit Me Hard and Soft izšel 17. maja.