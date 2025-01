Pevka Brandy bo izdala knjigo spominov: Dovolila sem si biti ranljiva

Brandy se je odločila, da bo končno delila svojo zgodbo. Pevka bo v jeseni izdala knjigo spominov. Delo, ki trenutno še nima naslova, bo prikazalo življenjsko zgodbo umetnice, nagrajene z grammyjem, vse od zgodnjih dni odraščanja v Mississippiju do vzpona med zvezde po njenem platinastem debitantskem albumu Brandy , ki je bil izdan, ko je imela komaj 15 let. Velik uspeh v karieri ji je prinesla tudi serija Moesha , kasneje pa se je zapisala v zgodovino, ko je leta 1997 igrala glavno junakinjo v filmu Pepelka in tako postala prva temnopolta igralka, ki je igrala Disneyjevo princeso.

Zvezdnica je v knjigi podrobno opisala tudi padce, s katerimi se je morala spopasti v svojem zasebnem življenju. Glede na uradno izjavo, ki jo je njena ekipa delila za People, pa bo spregovorila tudi o svoji nizki samopodobi, ustrahovanju, ljubezni in zlomljenim srcem. "Brandyjevi surovi in navdihujoči spomini so dokaz upanja, odpornosti in moči, potrebne za pomiritev s preteklostjo," so zapisali v uradnem opisu projekta.

S knjigo si 45-letnica želi navdihniti svoje oboževalce."Pisanje mojih spominov je bila ena najzahtevnejših, a hkrati najbolj nagrajujočih izkušenj v mojem življenju. Dovolila sem si biti neustrašna, ranljiva, dovolila sem si razkriti nekaj najbolj intimnih trenutkov svojega življenja. Prvič delim svojo zgodbo – iskreno, nefiltrirano in ne skozi objektiv medijev ali kritikov," je na družbeno omrežje zapisala igralka in dodala:"Ti spomini so več kot knjiga; so odraz odpornosti, upanja in ponovnega odkrivanja sebe onkraj slave, glasbe in žarometov. Ti spomini so nastajali celo življenje in upam, da vam bodo moje besede prinesle navdih, ko boste krmarili po svojem potovanju."