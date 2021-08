Pevka Camila Cabello: Nisem zaročena

"Te je Shawn Mendes vprašal, ali bi se poročila z njim?" ni okolišil Fallon. "Ni me in nisem zaročena," mu je odgovorila Camila. "Prisežem, da ne vem, na kateri roki se nosi zaročni prstan, zato se včasih zmotim in nataknem prstan na levi prstanec. Poučite me, na kateri roki se nosi zaročni prstan. Res ne vem. Moja starša sta poročena, ampak sta oba izgubila svoja prstana in tudi moja mama je pozabila, na kateri roki se nosi."