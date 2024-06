Pevka Carrie Underwood po nastopu v dežju padla z odra

Carrie Underwood je nedavno nastopila na glasbenem festivalu v Severni Karolini, kjer pa pri izstopu z odra ni imela sreče in je zaradi premočenega prizorišča padla po stopnicah. Po tem, ko se je 41-letna pevka poslovila od oboževalcev in jim zaželela lepo noč, se je odpravila proti stopnicam v zaodrje. Ko jih je že prestopila nekaj, pa ji je spodrsnilo in je padla.

Med komentarji so se oglasili tudi organizatorji festivala, ki so zapisali: "Radi te imamo in kakšen koncert je to bil! Najboljši, kar smo jih imeli!" Njeni oboževalci so jo pohvalili, ker se je odločila nastop izvesti do konca, kljub slabim vremenskim razmeram: "To je prava predanost oboževalcem, ki so jo postavili na to mesto. Ni ji para!"

41-letna pevka je na družbenem omrežju delila tudi posnetek, na katerem poje pesem Before He Cheats, okoli nje in nanjo pa lije dež. "Ne bomo dovolili, da nas malo dežja ustavi! In prav tako ne bomo dovolili, da nas ustavi naliv," je pripisala. Zmagovalka četrte sezone šova Ameriški idol padca ni komentirala.