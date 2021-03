Pevka Cassie se je razveselila drugega otroka

Ob zapisu je objavila nekaj družinskih fotografij. Na eni od njih pestuje dojenčico, ovito v modro odejico. Na drugih pa lahko sledilci vidijo tudi soproga ter enoletno hči Frankie . Fine, ki je od pevke mlajši šest let in se ukvarja z osebnim trenerstvom, je prav tako objavil zapis, ki ga je namenil podmladku.

"Pismo mojima hčerama Frankie Stone Fine in Sunny Cinco Fine,"je v uvodu zapisal in nadaljeval:"Danes sem se prebudil z vama ter vajino mamo in potreboval sem trenutek, da sem dojel, da sem ustvaril popolno družino, ki ni popolna, vendar je polna ljubezni. Vedno sem mislil, da je moj namen biti inspiracija drugim skozi zdrav način življenja, vendar sem se motil." Svoji dve deklici je ob tem označil za njegov smisel in razložil, da sedaj čuti, da je njegovo poslanstvo podpirati obe hčeri v tem, kar bosta želeli početi.