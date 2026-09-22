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Pevka Charli xcx: Jack Black je seksi

Los Angeles, 22. 09. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Charli xcx in Jack Black

Britanska zvezdnica Charli xcx se je pridružila igralki Elle Fanning, ki že dlje časa odkrito občuduje Jacka Blacka. 57-letni igralec se je v preteklosti na laskave besede svojih zvezdniških občudovalk že odzval v svojem značilnem šaljivem slogu in dejal, da gre očitno za nekakšno "škratjo dismorfijo", zaradi katere ga vidijo precej privlačnejšega, kot se vidi sam.

Charli xcx ima veliko zvezdniško simpatijo. 34-letna pevka se je za novo naslovno zgodbo revije Playboy pogovarjala s Kylie Jenner in med drugim razkrila, zakaj se ji zdi igralec Jack Black privlačen. "Jack Black je seksi. Ja, zabaven je. Nadarjen je. Kul je," je dejala dobitnica grammyja in nadaljevala: "Je samosvoj, veste? Mislim, da so ljudje seksi, ko preprosto počnejo to, kar jih veseli, in ostajajo zvesti sebi."

Charli XCX
Charli XCX
FOTO: AP

Britanska zvezdnica pa ni edina, ki tako meni. 28-letna igralka Elle Fanning je 57-letnega zvezdnika med intervjujem z detektorjem laži za Vanity Fair označila za "utelešenje seksapila" in "najbolj seksi moškega, kar jih je kdaj videla". Black se je pozneje odzval na njene izjave, ki so hitro zaokrožile po spletu. "Ste že slišali za telesno dismorfijo, ko se pogledate in si mislite: 'Joj, kako sem grd,' v resnici pa ste čudoviti? Mislim, da ima ona ravno nasprotno težavo," je dejal v videu in se pošalil: "Ko pogleda mene, ki sem objektivno videti kot nekakšen škrat oziroma gremlin, očitno vidi čudovito bitje. Ima neko čudno 'škratjo dismorfijo'."

Elle Fanning
Elle Fanning
FOTO: Profimedia

Charli, katere polno ime je Charlotte Emma Aitchison, je v novem intervjuju za Playboy spregovorila tudi o tem, kaj po njenem mnenju naredi fotografijo zapeljivo. "Zame je seksi fotografija tista, ki ujame pravo bistvo človeka. Ni nujno popolna. Lahko je surova, neurejena in na trenutke nekoliko ranljiva," je povedala in dodala: "Mislim, da seksi fotografija pokaže resnico."

Charli je trenutno sredi svetovne turneje, na kateri predstavlja svoj najnovejši album Music, Fashion, Film. Turnejo je začela 11. septembra v Filadelfiji, severnoameriški del pa bo s koncerti v Torontu, Bostonu, Atlanti, Los Angelesu in drugih mestih nadaljevala do 23. oktobra. Prihodnje leto februarja pa jo nato čaka še niz koncertov po Evropi.

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Charli xcx Jack Black pevka igralka Elle Fanning

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