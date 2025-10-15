Pevka Charli XCX naslovila govorice, da zna biti pasja: Imam dolg jezik

Pevka Charli XCX , ki je lani glasbeno sceno zatresla z albumom Brat , je v nedavnem intervjuju naslovila svojo odrsko persono in predvidevanja, ki jih imajo o njej zaradi njene glasbe ljudje. "Fascinantno je videti, kako ljudje vsrkajo tvojo osebnost in jo izpljunejo, česa se ljudje oklepajo, kaj ljudje spregledajo," je dejala v pogovoru z revijo Vanity Fair .

"Vedno me zanima, kaj si misli naključni gledalec? Verjetno mislijo, da sem dekle, ki se zabava, uživa droge in je malo pasja." In čeprav Charli priznava, da je "precej neposredna in odkrita", ob tem vztraja, da je edini del njene odrske persone, ki je resnično pristen, to, kako neurejena je lahko.

"Mislim, da obstaja povezava med neurejenostjo in pomanjkanjem popolnosti. Prav kombinacija govorjenja o teh stvareh, hkrati pa sprejemanja in resničnega boja z njimi, me dela celostno. In mislim, da me dela iskreno," je pojasnila in dodala, da razume, da se ji lahko njena iskrenost maščuje. "Imam dolg jezik in govorim neumnosti, kar me včasih spravi v težave."