Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Pevka Charli XCX naslovila govorice, da zna biti pasja: Imam dolg jezik

Los Angeles, 15. 10. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.M.
Komentarji
1

Charli XCX je v pogovoru z revijo Vanity Fair naslovila govorice, da zna biti pasja. Pojasnila je, da ljudje mešajo njeno odrsko persono z njenim resničnim karakterjem, hkrati pa priznala, da je "precej neposredna in odkrita", kar jo včasih spravi v težave.

Pevka Charli XCX, ki je lani glasbeno sceno zatresla z albumom Brat, je v nedavnem intervjuju naslovila svojo odrsko persono in predvidevanja, ki jih imajo o njej zaradi njene glasbe ljudje. "Fascinantno je videti, kako ljudje vsrkajo tvojo osebnost in jo izpljunejo, česa se ljudje oklepajo, kaj ljudje spregledajo," je dejala v pogovoru z revijo Vanity Fair.

Pevka Charli XCX naslovila govorice, da zna biti pasja: Imam dolg jezik
Pevka Charli XCX naslovila govorice, da zna biti pasja: Imam dolg jezik FOTO: AP

"Vedno me zanima, kaj si misli naključni gledalec? Verjetno mislijo, da sem dekle, ki se zabava, uživa droge in je malo pasja." In čeprav Charli priznava, da je "precej neposredna in odkrita", ob tem vztraja, da je edini del njene odrske persone, ki je resnično pristen, to, kako neurejena je lahko.

"Mislim, da obstaja povezava med neurejenostjo in pomanjkanjem popolnosti. Prav kombinacija govorjenja o teh stvareh, hkrati pa sprejemanja in resničnega boja z njimi, me dela celostno. In mislim, da me dela iskreno," je pojasnila in dodala, da razume, da se ji lahko njena iskrenost maščuje. "Imam dolg jezik in govorim neumnosti, kar me včasih spravi v težave."

Charli XCX govorice osebnost
Naslednji članek

'Kaplja čez rob': Kim izdala kolekcijo spodnjega perila s sramnimi dlakami

Naslednji članek

Trump kritičen do naslovnice revije Time: Najslabša fotografija vseh časov

SORODNI ČLANKI

Charli XCX in bobnar skupine The 1975 še drugič pred oltar

Pevka Charli XCX pred oltar z bobnarjem skupine The 1975 Georgeem Danielom

Zvezda lanskega poletja pripravljena na razočaranje: Naslednji album bo polomija

Na podelitvi britanskih glasbenih nagrad slavila Charli XCX

Charli XCX kantavtorica leta: bo dominirala tudi na nagradah brit?

Obama delil seznam glasbe za poletje, na njem tudi Charli XCX

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
komandos
15. 10. 2025 08.04
Po sliki videno res dela vse po ženskem pasjem spolu dobra psička
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286