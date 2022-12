Pevka Cher o materinih zadnjih trenutkih: Bila je v velikih bolečinah

Cher , ki je pred dnevi izgubila mamo, je s svojimi oboževalci na družbenem omrežju delila, kakšni so bili materini zadnji trenutki življenja. Georgia Holt , prav tako pevka in igralka, je umrla pred dnevi na poti v bolnišnico, že nekaj časa pa se je spopadala z zdravstvenimi težavami. 76-letna zvezdnica je novico o materini smrti pred dnevi sporočila preko družbenega omrežja.

"Opravičujem se, ker nisem bila dosegljiva. Mama je bila bolna, pravkar so jo odpustili iz bolnišnice, ker je imela pljučnico. Zdaj je bolje," je takrat povedala pevka, dan pozneje pa je sporočila, da se je mati res vrnila iz bolnišnice: "Dom je zanjo najboljše zdravilo, zdaj zares okreva," je sporočila pred tremi meseci.

"Resnica je, da je bila že nekaj časa bolehna, nato pa se je njeno stanje še poslabšalo. Bila je v velikih bolečinah. Umrla je na poti v bolnišnico. Ko smo prišli do tja, ženska, ki je bila moja super mama, ni bila več z nami," je zapisala pevka, ki je septembra sporočila, da je bila mati hospitalizirana zaradi pljučnice.

Pevka je že leta 2020 omenila, da je mati slabšega zdravja, prav zato se vsakič, ko gre k njej na obisk, testira na covid-19 in je zelo previdna, saj noče, da bi se mati okužila. "Imamo svoj mehurček. Nosimo maske in se družimo le moja sestra, svak, mama, moja asistentka in jaz. Vzdržujemo tudi medsebojno razdaljo. Tudi sama moram biti previdna, saj sem astmatik, imam pa še nekaj drugih zdravstvenih težav," je delila s svojimi oboževalci.