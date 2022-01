Pevka Cher: Sivi lasje so v redu za druga dekleta, jaz tega pač nočem

Pevka Cher se ne bo pridružila zvezdnicam, ki so se odločile, da si zaradi staranja ne bodo več barvale las. 75-letna pevka jim sicer ne nasprotuje, a pravi, da se sama ne namerava pridružiti temu novemu trendu, ki je zavzel Hollywood. Cher je več desetletij trajajočo glasbeno in igralsko kariero na nek način gradila tudi s svojim prepoznavnim znakom – vranje črnimi lasmi.

Pevka in igralka Cher, ki v teh dneh promovira sodelovanje s kozmetičnim podjetjem, je za revijo People dejala, da se sama ne namerava pridružiti zvezdniškim kolegicam, ki v zadnjem času opozarjajo, da se tudi ženske starajo in imajo pravico do sivih las. 75-letnica torej namerava še nekaj časa redno obiskovati frizerski salon, kjer ji barvajo lase, znana pa ni le po svojih vlogah in pesmih, temveč tudi po dolgih temnih laseh, ki jih je pred kratkim pobarvala na blond.

icon-expand Cher FOTO: Profimedia

"Sivi lasje so v redu za druga dekleta, jaz pa tega pač nočem," je dejala Cher. Medtem ko se zvezdnica ne bo odpovedala barvanju las, pa so se za to v zadnjem času odločile nekatere njene znane kolegice iz zabavne industrije. Zadnja, ki se je odzvala na obtožbe in kritike na spremembo barve svojih las, je Sarah Jessica Parker, ki je za Vogue dejala, da je veliko mizoginije, kadar se govori o ženskah s sivimi lasmi.

"Sedim z Andyjem Cohenom, ki ima celo glavo sivih las in je izvrsten. Zakaj je v redu, da ima on sive lase?" se je spraševala Parkerjeva, pritrdila pa ji je tudi nekdanja manekenka, Paulina Porizkova, ki si je prav tako pustila rasti sive lase. Porizkova je v objavi na Instagramu zapisala, da ji Parkerjeva daje občutek, da ni edina čudakinja, ker se stara. Med prvimi pa je o staranju in sivih laseh spregovorila igralka Andie MacDowell, ki je dejala, da se fizičnih znakov staranja ne boji več. V intervjuju za Interview Magazine je Michaelu Keatonu povedala: "Naporno je biti nekaj, kar nisi več. Končno sem se sprijaznila s tem in si rekla: 'Veš, kaj, nisem več mlada in tudi to je v redu.' Sovražim besedo 'sprejeti', saj zmeraj pomeni, da se moraš z nečim sprijazniti, jaz pa se ne počutim tako. Čudoviti smo, ne glede na leta, in neverjetni vsak na svoj način. Vsi imamo veliko za ponuditi. Počutim se veliko udobneje – kot bi si snela masko."