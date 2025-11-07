Pevka Cher sovraži staranje: Neumna sem, nisem modrejša

Cher ni ljubiteljica staranja. "Ves čas čakam, da me preplavi ta občutek odraslosti, in nimam nobenih težav s staranjem. Pa vi?" je 70-letna Gayle King vprašala 79-letno pevko v oddaji CBS Mornings, ta pa ji je odvrnila: "Imam, sovražim to." Voditeljica je nato poudarila, da sta z leti modrejši in bolj izkušeni, Cher pa ji je odvrnila: "Oh, neumna sem, nisem modrejša."
Kljub temu da ji staranje ni pogodu, s svojim 39-letnim fantom Alexandrom Edwardsom ne čutita razlike v letih, starostna razlika pa jima ne predstavlja nobenih težav. "On pravi: 'Veš, staraš se, ampak tvoj duh je mlajši,'" je o partnerju dejala glasbenica in dodala, da je njuna skrivnost za uspešno razmerje dejstvo, da se ves čas smejita. "Mislim, da je lep. Resnično je nadarjen. Je eden najbolj nadarjenih ljudi, kar sem jih kdaj srečala," je o pevcu še dodala Cher.
V zvezi naj bi bila resnično srečna, zato se z vsemi zlobnimi komentarji ne obremenjujeta. "Kakorkoli že. Ne živijo mojega življenja. Nihče ne ve, kaj se dogaja med nama, ampak midva se preprosto odlično zabavava," je zatrdila zvezdnica.
