Pevka Cher sovraži staranje: Neumna sem, nisem modrejša

79-letna Cher je priznala, da sovraži staranje in se kljub letom ne počuti bolj modro, temveč neumno. Kljub temu pa z 39-letnim partnerjem Alexandrom Edwardsom uživa v zvezi, v kateri ne čuti težav zaradi velike starostne razlike. Skrivnost njune sreče vidi v smehu in medsebojnem spoštovanju, prav tako pa ignorirata vse negativne komentarje javnosti.

Cher ni ljubiteljica staranja. "Ves čas čakam, da me preplavi ta občutek odraslosti, in nimam nobenih težav s staranjem. Pa vi?" je 70-letna Gayle King vprašala 79-letno pevko v oddaji CBS Mornings, ta pa ji je odvrnila: "Imam, sovražim to." Voditeljica je nato poudarila, da sta z leti modrejši in bolj izkušeni, Cher pa ji je odvrnila: "Oh, neumna sem, nisem modrejša."

Cher FOTO: Profimedia icon-expand

Kljub temu da ji staranje ni pogodu, s svojim 39-letnim fantom Alexandrom Edwardsom ne čutita razlike v letih, starostna razlika pa jima ne predstavlja nobenih težav. "On pravi: 'Veš, staraš se, ampak tvoj duh je mlajši,'" je o partnerju dejala glasbenica in dodala, da je njuna skrivnost za uspešno razmerje dejstvo, da se ves čas smejita. "Mislim, da je lep. Resnično je nadarjen. Je eden najbolj nadarjenih ljudi, kar sem jih kdaj srečala," je o pevcu še dodala Cher.

Cher in Alexander Edwards FOTO: Profimedia icon-expand