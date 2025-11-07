Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Pevka Cher sovraži staranje: Neumna sem, nisem modrejša

Los Angeles, 07. 11. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
0

79-letna Cher je priznala, da sovraži staranje in se kljub letom ne počuti bolj modro, temveč neumno. Kljub temu pa z 39-letnim partnerjem Alexandrom Edwardsom uživa v zvezi, v kateri ne čuti težav zaradi velike starostne razlike. Skrivnost njune sreče vidi v smehu in medsebojnem spoštovanju, prav tako pa ignorirata vse negativne komentarje javnosti.

Cher ni ljubiteljica staranja. "Ves čas čakam, da me preplavi ta občutek odraslosti, in nimam nobenih težav s staranjem. Pa vi?" je 70-letna Gayle King vprašala 79-letno pevko v oddaji CBS Mornings, ta pa ji je odvrnila: "Imam, sovražim to." Voditeljica je nato poudarila, da sta z leti modrejši in bolj izkušeni, Cher pa ji je odvrnila: "Oh, neumna sem, nisem modrejša."

Cher
Cher FOTO: Profimedia

Kljub temu da ji staranje ni pogodu, s svojim 39-letnim fantom Alexandrom Edwardsom ne čutita razlike v letih, starostna razlika pa jima ne predstavlja nobenih težav. "On pravi: 'Veš, staraš se, ampak tvoj duh je mlajši,'" je o partnerju dejala glasbenica in dodala, da je njuna skrivnost za uspešno razmerje dejstvo, da se ves čas smejita. "Mislim, da je lep. Resnično je nadarjen. Je eden najbolj nadarjenih ljudi, kar sem jih kdaj srečala," je o pevcu še dodala Cher.

Cher in Alexander Edwards
Cher in Alexander Edwards FOTO: Profimedia

V zvezi naj bi bila resnično srečna, zato se z vsemi zlobnimi komentarji ne obremenjujeta. "Kakorkoli že. Ne živijo mojega življenja. Nihče ne ve, kaj se dogaja med nama, ampak midva se preprosto odlično zabavava," je zatrdila zvezdnica.

Cher pevka staranje Alexander Edwards partner
Naslednji članek

Kendall Jenner gola praznovala 30. rojstni dan

SORODNI ČLANKI

Cher prisilili, da je igrala v filmu: Nisem imela veliko izbire

Diva slovenske glasbe obeležila 40 let kariere: 'Kar je v svetu Cher, je pri nas Helena Blagne'

Cher: Val Kilmer me nikoli ni klical po mojem pravem imenu

Lady Gaga ne bi ponovila spornega videza z obleko iz govejega mesa

Po viralnem trenutku Cher in Kevin Costner sedela eden zraven drugega

Cher o sinu svojega 40 let mlajšega partnerja: Srčkan je

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330