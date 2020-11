Pevka Christina Perri žaluje: Najina hči se je rodila mrtva

Christina Perri in njen mož Paul Costabile , ki sta poleti naznanila, da bosta spet zibala, sta se zelo veselila prihoda novega družinskega člana. Ameriška pevka je pred dvema tednoma morala nujno v bolnišnico, saj z otrokom nekaj ni bilo v redu. Zdravniki so po pregledu odkrili, da ima težave s črevesjem.

34-letna glasbenica je oboževalce na svojem družbenem omrežju prosila, naj molijo za njenega dojenčka. Svoje oboževalce in sledilce je na družbenih omrežjih sproti obveščala o svojem še nerojenem otročičku in kako napreduje v trebuščku. Med drugim je razkrila, da bo takoj po rojstvu potreboval nujno operacijo in da bosta tako še nekaj časa na intenzivni negi. Želela je, da se otroku ne bi mudilo na svet in bi čim dlje 'ostal' v maternici, da se mu organi razvijejo do konca. A žal je bila usoda močnejša.