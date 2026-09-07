Pevka Ciara petič noseča

Ameriška pevka Ciara in njen mož Russell Wilson bosta kmalu povečala svojo družino. 40-letna zvezdnica je razkrila, da pričakuje že svojega petega otroka. Za par bo to četrti skupni otrok.

Veselo novico sta Ciara in nekdanji zvezdnik lige NFL sporočila na družbenih omrežjih. Ob fotografijah in videoposnetku, na katerih pevka ponosno pokaže nosečniški trebušček, sta zapisala: "Še ena oseba, ki jo bomo imeli radi."

Pri razkritju sta se odločila za simpatično družinsko simboliko. Na vrv sta obesila majice z imeni svojih otrok, na koncu pa še otroški bodi, ki predstavlja novega družinskega člana. Ciara in Wilson sta nato s petimi dvignjenimi prsti namignila, da je na poti peti otrok.

Ciara je mama že štirim otrokom. Sina Futureja Zahira ima iz pretekle zveze z raperjem Futurejem, z Wilsonom pa ima tri otroke – hčerki Sienno Princess in Amoro Princess ter sina Wina Harrisona. Par se je poročil leta 2016. Najmlajša hčerka Amora je na svet prijokala decembra 2023.