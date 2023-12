Pevka Ciara se je razveselila četrtega otroka

Pevka Ciara je četrtič postala mamica. 37-letnica in njen mož, igralec ameriškega nogometa Russell Wilson, sta na družbenem omrežju sporočila, da se je njuna družina povečala. Razkrila sta, da se je 11. decembra rodila deklica, ki sta jo poimenovala Amora Princess Wilson. To je njun tretji skupni otrok, pevka pa ima še 9-letnega sina iz prejšnje zveze.

Pevka Ciara in njen mož, igralec ameriškega nogometa Russell Wilson, sta se razveselila tretjega skupnega otroka. Veselo novico sta sporočila na družbenem omrežju, kjer sta ob fotografiji hčerke razkrila, da ji je ime Amora Princess Wilson, deklica pa si srednje ime deli s starejšo sestro Sienno, ki ima šest let. Zakonca imata skupaj še 3-letnega sina Wina Harrisona.

icon-expand Ciara in Russell Wilson sta se razveselila tretjega skupnega otroka. FOTO: Profimedia

"Tako zelo radi te imamo," sta ob fotografiji novorojenke, ki ima na glavi kapico s svojim imenom, zapisala 37-letna pevka in 35-letni športnik. Le nekaj ur pred hčerinim rojstvom je Ciara z otroki pozirala ob igrišču na tekmi med moštvoma Denver Broncos in Los Angeles Chargers, kjer so navijali za njenega moža.

Ciara, Future in Sienna so bili dobro razpoloženi in nasmejani, 6-letnica pa je nosila roza dres s številko 3, ki jo nosi njen oče. Na tekmi je bil tudi Win, ki je nosil enaka oblačila kot njegov starejši brat.

Zvezdnica je veselo novico, da se bo njihova družina kmalu povečala, sporočila avgusta, ko sta z možem v skupni objavi delila video, ki sta ga posnela na potovanju po Japonski. "Če me še enkrat tako pogledaš, bova dobila še enega otroka. Ti si moje srce, jaz pa sem tvoje rebro," je ob videu, na katerem je vidna silhueta njenega plesa in nosečniškega trebuščka, zapisala pevka. "Ciara je vso nosečnost delala in potovala. Med nosečnostjo je posnela video How We Roll. Snemanje je trajalo ves dan, ona pa je ves čas plesala," je takrat za People razkril nek vir blizu pevke in dodal, da je med zadnjo nosečnostjo z Winom naredila enako, le da je bila takrat že v zadnjem mesecu.