Pevka Danijela Martinović se je posvetila liniji svojega nakita

''Od tega, kar se dogaja, se ne moremo distancirati, kolektivno stanje strahu je najtežja izkušnja in na to se je potrebno navaditi. V teh okoliščinah sem potrebovala nekaj dni, da se navadim na to, kar se dogaja. Mislim, da nas takšne izkušnje delajo boljše.'' Danijela je odkrila tudi to, da je med karanteno ostala zvesta svoji vsakodnevni rutini.

''Še zmeraj vstajam med peto in šesto uro zjutraj, ne glede na okoliščine. Dobila sem kar nekaj klicev prijateljic, ki so želele nasvet glede tega, kako naj se pomirijo, kako naj preživijo ta čas brez dela in kako se naj soočijo same s sabo.''Zraven tega, da se je intenzivno posvečala sebi, pa se je Danijela posvetila tudi drugim stvarem. ''Odpirajo se nova polja ustvarjanja. Jaz sem zmeraj želela ta osebni kontakt s publiko in ta pristni stik, ki ga nudijo manjša koncertna prizorišča,''je povedala in dodala, da je ugotovila tudi, da lahko preživi brez nekaterih stvari, pri čemer je pomembno le, da si srečen v sebi. Pravi, da je vse te potrebe, ki so bile samoumevne, v sebi na novo sprogramirala in se sedaj počuti kot prerojena.