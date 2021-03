Pevka Demi Lovato trdi, da jo je spolno zlorabil preprodajalec drog

Pevka Demi Lovato naj bi bila julija 2018, ko je zaužila prevelik odmerek mamil, tudi spolno zlorabljena. Izkoristil naj bi jo preprodajalec drog, ki ji je tisto noč tudi ponudil prevelik odmerek mamil, ta pa jo je skorajda ubil. Pevka je dejala, da jo je napadalec 'pustil, da umre'.

Pevka se spominja, kako se je zbudila v bolnišnici in se soočila z dejstvi. Zdravnik jo je vprašal, ali je pred zaužitjem mamil imela tudi spolne odnose. "Spomnila sem se, kako je ležal na meni, zato sem zdravniku odgovorila, da sem." Pevka je o dogodku spregovorila v dokumentarni seriji, ki bo 23. marca dostopna na kanalu na YouTubu in se imenujeDancing with the Devil.

icon-expand Demi Lovato FOTO: Profimedia

Demi Lovato je dejala, da se je šele kakšen mesec po tragediji zavedela, da tisto noč ni bila v stanju, ko bi lahko imela sporazumne spolne odnose. "Bilo je kakšen mesec po predoziranju, ko sem si dejala: 'Hej, saj takrat nisi bila zmožna sprejemati kakršnih koli razumnih odločitev'. Veste, takšna travma ne izgine kar čez noč." Demi je priznala, da je po tem, ko je vzela prevelik odmerek, še enkrat zapadla v droge. "Želim si, da bi lahko rekla, da sem heroin nazadnje vzela tisto noč. Pa to ne drži." 28-letnica je dejala, da si je želela svojo 'moč vzeti nazaj'. Preprodajalca, ki jo je domnevno zlorabil, ni poimenovala.

icon-expand Demi Lovato v seriji Dancing with the Devil. FOTO: Profimedia

"Želela sem si znova napisati zgodovino in njegovo odločitev, da me je zlorabil. Tokrat sem si želela, da bi bil spolni odnos moja odločitev. Hkrati sem si želela nekaj, kar je imel on, in to so bile njegove droge. Na koncu sem bila spet omamljena." V svoji zmoti, da bo svojo moč dobila nazaj, je po tednu intenzivne terapije poklicala preprodajalca in mu rekla:"Pof***a te bom!"