Pevka Duffy razkrila, da je bila posiljena, drogirana in zadržana v ujetništvu

Valižanska glasbenica Aimee Ann Duffy je zgradila lepo glasbeno kariero, njena najbolj znana pesem je Mercy, s katero je zaslovela po celemu svetu, 2009 je prejela tudi grammyja za najboljši album (Rockferry). Sledil je album Endlessly, nato pa je javila, da si bo vzela dveletni premor, ki mu bo sledila tretja plošča.

A glasbenica se ni več vrnila na glasbeno sceno. Zdaj pa je na svojem Instagram profilu razkrila, zakaj: "Lahko si samo predstavljate, kolikokrat sem razmišljala o tem, da bi to napisala. Kako bi to napisala. Ne vem, zakaj je zdaj pravi čas. Ne morem razložiti. Mnogi se sprašujete, kaj se mi je zgodilo, kam sem izginila in zakaj."

V zapisu je tako pojasnila, da jo je našel novinar in zaupala mu je svojo zgodbo: "Bil je prijazen in bilo je neverjetno o tem spregovoriti. Resnica je - in prosim, zaupajte mi, da sem zdaj v redu in na varnem, bila sem posiljena, drogirana in pridržana v ujetništvu več dni. Seveda sem preživela. Za okrevanje je bil potreben čas. Ni lahkega načina, kako o tem govoriti. Lahko pa vam povem, da sem v zadnjem desetletju na tisoče in tisoče dni želela spet občutiti sonce v srcu – to sonce zdaj spet sije."

Nato pa je pojasnila tudi, zakaj o tem ni spregovorila prej ali uporabila svojega glasbenega glasu: "Svetu nisem želela pokazati žalosti v svojih očeh. Vprašala sem se, kako naj pojem iz srca, če je zlomljeno? In počasi se celi. V naslednjih tednih bom objavila intervju. Če imate kakršna koli vprašanja, bi jih rada odgovorila v intervjuju. Do vseh vas gojim sveto ljubezen in iskreno spoštovanje. Bili ste prijatelji. Za to se vam želim zahvaliti."

Na koncu je še prosila za spoštovanje: "Prosim, spoštujte to mojo nežno potezo. Ne želim nobenega vdora v svojo družino. Prosim, podprite me, da to naredim kot pozitivno izkušnjo."