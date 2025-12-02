Pevka Ellie Goulding kmalu drugič mama

Pevka Ellie Goulding je drugič noseča. 38-letnica je nosečniški trebušček pokazala na podelitvi modnih nagrad v Londonu, kjer je stopila na rdečo preprogo, oblečena v črne hlače in kratek črn top. Videz je dopolnila z verižico z večjim obeskom križa in z diamantnimi uhani.

Ellie Goulding je znova v veselem pričakovanju. Potem ko se je februarja 2024 razšla z nekdanjim možem Casperjem Joplingom in septembra potrdila zvezo z deset let mlajšim Beaujem Minniearjem, je zdaj pokazala, da je njeno novo razmerje resno, saj s partnerjem pričakujeta prvega skupnega otroka. Pevka ima z nekdanjim soprogom štiriletnega sina Arthurja.

Ellie Goulding pričakuje drugega otroka. FOTO: Profimedia icon-expand

Gouldingova naj bi se z Minniearjem sestajala že več mesecev, skupaj pa so ju večkrat opazili v Londonu, kjer zvezdnica živi. Veselo novico je razkrila le nekaj tednov po tem, ko so njenega nekdanjega moža, sicer trgovca z umetninami, opazili med poljubljanjem z igralko Olivio Wilde.