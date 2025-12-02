Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Pevka Ellie Goulding kmalu drugič mama

London, 02. 12. 2025 14.50 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
0

Pevka Ellie Goulding je drugič noseča. 38-letnica je nosečniški trebušček pokazala na podelitvi modnih nagrad v Londonu, kjer je stopila na rdečo preprogo, oblečena v črne hlače in kratek črn top. Videz je dopolnila z verižico z večjim obeskom križa in z diamantnimi uhani.

Ellie Goulding je znova v veselem pričakovanju. Potem ko se je februarja 2024 razšla z nekdanjim možem Casperjem Joplingom in septembra potrdila zvezo z deset let mlajšim Beaujem Minniearjem, je zdaj pokazala, da je njeno novo razmerje resno, saj s partnerjem pričakujeta prvega skupnega otroka. Pevka ima z nekdanjim soprogom štiriletnega sina Arthurja.

Ellie Goulding pričakuje drugega otroka.
Ellie Goulding pričakuje drugega otroka. FOTO: Profimedia

Gouldingova naj bi se z Minniearjem sestajala že več mesecev, skupaj pa so ju večkrat opazili v Londonu, kjer zvezdnica živi. Veselo novico je razkrila le nekaj tednov po tem, ko so njenega nekdanjega moža, sicer trgovca z umetninami, opazili med poljubljanjem z igralko Olivio Wilde.

Preberi še Ellie Goulding in Caspar Jopling se ločujeta: Ostajava prijatelja

Nekdanja zakonca sta se spoznala prek skupnih prijateljev in postala par leta 2017. Zaročila sta se leto pozneje. Avgusta 2019 sta stopila pred oltar, dve leti pozneje pa sta se razveselila prvorojenca. Da sta se razšla, je v objavi na družbenem omrežju potrdila na začetku leta, ko je zapisala: "S Casperjem sva se razšla pred meseci in ostajava dobra prijatelja. Skupaj bova po najboljših močeh vzgajala sina."

ellie goulding pevka otrok nosečnost
Naslednji članek

Igralka Sienna Miller pri 43 letih pričakuje tretjega otroka

SORODNI ČLANKI

Ellie Goulding po rojstvu sina prehitro začela z delom: Bala sem se konca kariere

Pevka Ellie Goulding se je lani borila z anksioznostjo

Ellie Goulding dokumentirala svojo nosečnost, pokazala tudi sina

Pevka Ellie Goulding razkrila, da je rodila dečka

Pevka Ellie Goulding se je razveselila prvega otroka

Pevka Ellie Goulding svoje nosečniške obline pokazala v ameriški reviji

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385