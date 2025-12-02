Pevka Ellie Goulding kmalu drugič mama

Ellie Goulding je znova v veselem pričakovanju. Potem ko se je februarja 2024 razšla z nekdanjim možem Casperjem Joplingom in septembra potrdila zvezo z deset let mlajšim Beaujem Minniearjem, je zdaj pokazala, da je njeno novo razmerje resno, saj s partnerjem pričakujeta prvega skupnega otroka. Pevka ima z nekdanjim soprogom štiriletnega sina Arthurja.
Gouldingova naj bi se z Minniearjem sestajala že več mesecev, skupaj pa so ju večkrat opazili v Londonu, kjer zvezdnica živi. Veselo novico je razkrila le nekaj tednov po tem, ko so njenega nekdanjega moža, sicer trgovca z umetninami, opazili med poljubljanjem z igralko Olivio Wilde.
Nekdanja zakonca sta se spoznala prek skupnih prijateljev in postala par leta 2017. Zaročila sta se leto pozneje. Avgusta 2019 sta stopila pred oltar, dve leti pozneje pa sta se razveselila prvorojenca. Da sta se razšla, je v objavi na družbenem omrežju potrdila na začetku leta, ko je zapisala: "S Casperjem sva se razšla pred meseci in ostajava dobra prijatelja. Skupaj bova po najboljših močeh vzgajala sina."
