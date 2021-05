Pevka Ellie Goulding se je razveselila prvega otroka

Ellie Goulding in Caspar Jopling sta prvič postala starša. Otrok je na svet prišel 2. maja, veselo novico pa je na omrežju Instagram javnosti sporočil kar ponosni očka. Jopling je v objavi, ki je sledilcem vidna samo 24 ur, sporočil, da se otrok in mama počutita dobro. Javnosti spola otroka za zdaj ni zaupal.

"Mama in dojenček sta zdrava in srečna,"je zapisal ob fotografiji, polni rož in šopkov ter dodal:"Izjemno hvaležen."Ob tem je pojasnil, da nikoli javno ne govori o ničemer, kar zadeva poklicno pot njegove soproge, tudi tokrat pa prosi za nekaj zasebnosti, da bo mlada družina lahko v miru uživala v "tako magičnem in osebnem trenutku"ter se obenem že vnaprej zahvalil vsem, ki bodo to prošnjo upoštevali in spoštovali.