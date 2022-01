Pevka Ellie Goulding se je lani borila z anksioznostjo

Pevka Ellie Goulding je v novoletni objavi na družbenem omrežju Instagram razkrila, da je bilo preteklo leto zanjo najlepše, a hkrati tudi najtežje v njenem življenju. Zvezdnica je priznala, da se je vsakodnevno borila s paničnimi napadi in da prej ni vedela, da se lahko pojavljajo v tako hudi obliki. Kljub svojemu razkritju pa pevka verjame, da bo novo leto boljše in z več pozitivne energije.

Ellie Goulding je novo leto pričela s priznanjem, da se je leta 2021 borila s paničnimi napadi in anksioznostjo. Preteklo leto je bilo za 34-letno pevko najlepše v njenem življenju, a hkrati tudi najtežje, saj je bilo polno sprememb in pretresov. Zvezdnica je prvič postala mama, saj je povila sinka Arthurja Everja Winterja Joplinga, izdala je svojo prvo knjigo in prvič nastopila na božičnem koncertu, ki sta se ga udeležila tudi princ William in Kate Middleton.

"To leto je bilo najtežje leto mojega življenja. Tako podnevi kot ponoči, celo vsako uro sem se borila s paniko, kakršne nisem poznala. Čeprav so trenutki, ko nastopam in stojim pred vsemi vami, najbolj navdušujoči in me pomirjajo, sem se v tem letu spopadala s težavami," je zapisala glasbenica. Priznala je, da je anksioznost v preteklosti močno vplivala na njeno življenje in kariero, kar jo žalosti. Hkrati pa je prav to pomagalo soustvariti njeno osebnost in to, kdo je danes.

"Na zadnji dan v letu želim to deliti z vami, ker ste me v zadnjem času mnogi spraševali, kako sem, pa vam nisem odgovorila. To je zato, ker sem se bala priznati, da je odgovor na to vprašanje 'Ne preveč dobro'. Počutim se, kot bi bilo nekaj v meni zlomljeno, in to odmeva v tistih redkih ljudeh, ki sem jim zaupala svoje občutke," je bila s svojimi sledilci odkrita pevka. "Mnogo ljudi je to že doživelo, mnogi to doživljajo prav zdaj ali pa se bodo s tem soočili v prihodnosti. Zato sem vam želela povedati in hkrati opomniti tudi sebe, da se to ne dogaja le vam ali meni. Hromi nas anksioznost," je še zapisala.