Pevka Florence Welch obeležuje sedem let treznosti

Glasbenica iz priljubljene zasedbe Florence and the Machine je srečna, ker ji je uspelo kar sedem let ohraniti trezno glavo. Pred odločilnim korakom na pot brez zlorabe substanc se je podala po tem, ko je ugotovila, da njeno osebnost definirajo zgolj petje, pitje in divjanje do zgodnjih jutranjih ur.

Florence Welch te dni praznuje pomembno obletnico odločitve, ki ji je spremenila življenje. Pravljična številka sedem je tista, ki jo je objavila na svojem Instagramovem profilu in razložila, da je ponosna na svoj dosežek. ''Danes obeležujem sedem let treznosti,'' je zapisala 34-letna pevka. Dodala je še, da vsem, ki se prav tako borijo z zlorabo prepovedanih substanc, pošilja ljubezen in podporo.

icon-expand Florence je srečna, ker omami ni podlegla že polnih sedem let. FOTO: Profimedia

Članica zasedbe Florence + the Machine je izrazila sočutje s tistimi, ki bijejo svoje bitke, kakršne so bile tudi del njenega življenja:''Če se vas dotaknejo teme, povezane z motnjami hranjenja, z drogami ali alkoholom, vas popolnoma razumem.'' Welchova je zapisala tudi motivacijsko sporočilo, namenjeno vsem oboževalcem, in jih spodbudila, naj ne obupajo, če so krenili na pravo pot, kot je to storila sama pred sedmimi leti. ''Nikoli ne obupajte. Rabili vas bomo na drugi strani!''

Glasbenica je o svoji odvisnosti in poti do treznosti pregovorila že junija 2019:''Žuriranje je bilo tisto, kar je definiralo mojo osebnosti. Bila sem dobra v petju, v pitju in v jemanju poživil,'' je povedala za ameriško izdajo revije Vogue. Razložila je, da se sedaj počuti kot prerojena, njeni ponedeljki so prežeti z delom in branjem, medtem, ko je pred tem gledala serije in se zaradi posledic pretiranega samouničevanja ni bila zmožna niti premakniti: ''Jokala sem v blazino in upala, da bom nekako pozabila na vse, kar sem obžalovala.''

icon-expand Florence je bila v svojih časih neumorna žurerka. FOTO: Profimedia

Svoji treznosti je posvetila tudi tetovažo. Ob tretji obletnici si je namreč na prst, ki ga je zlomila med pijanim pretepom, dala simbolično zapisati številko tri.