Pevka Grimes pokazala novo tetovažo: Želim imeti popolno telo vesoljca

Januarja je mati dveh otrok, ki ju ima z Elonom Muskom, razkrila, da se že dlje časa trudi, da bi svoje telo popolnoma preoblikovala, da bi bilo bolj podobno telesu nezemljanov. Njene nove tetovaže sovpadajo s to preobrazbo, njeni oboževalci pa imajo glede tega mešane občutke. Eden izmed njih je med komentarji zapisal: "To je videti kot kup nanizanih korejskih črk. Kakšne vesoljske brazgotine neki!" Nekdo drug je odkrito priznal, da ga je strah, spet tretji pa je zapisal: "Nikoli si nisem mislil, da bi si kdaj kdo želel tetovirati krčne žile, ampak tukaj jih imamo." Seveda so bili med komentatorji tudi tisti, ki so nad pevkino preobrazbo navdušeni.