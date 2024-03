Pevka Grimes potrdila, da je srečno zaljubljena

Lepotica in Zver. Tako je pod fotografijo, s katero je potrdila zvezo z newyorškim didžejem italijanskih korenin Anymo , zapisala pevka Grimes .

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

36-letnica je dve leti po razhodu z Elonom Muskom ponovno zaljubljena, njeno srce pa je osvojil leto mlajši didžej, s katerim je v preteklem letu tudi glasbeno sodelovala. Skupaj sta izdala pesem Welcome To The Opera, ki sta jo kasneje v živo predstavila na popularnem festivalu Tomorrowland v Belgiji.

Pevka ima z nekdanjim partnerjem tri otroke, hčerko po imenu Exa Dark Sideræl ter sinova, ki nosita imeni X Æ A-12 in Techno Mechanicus.