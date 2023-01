Pevka Gwen Stefani ob obtožbah o prisvajanju tuje kulture: Sem Japonka!

"Japonska kultura je tako bogata s tradicijo, a obenem tako futuristična, s toliko pozornosti do umetnosti, podrobnosti in discipline. To me je resnično fasciniralo," je razložila svojo ljubezen do kulture, s katero je sicer ne povezujejo nobene družinske vezi. "Ko sem obiskala Tokio, sem se počutila kot doma. Takrat sem ugotovila, da sem Japonka," je povedala pevka in razkrila, da se je leta spoznavala s tem mestom, ko je poslušala svojega očeta govoriti o službenih potovanjih na Japonsko.

53-letnica je vztrajala, da je njena ljubezen do japonske kulture nedolžna, in se označila za veliko oboževalko te države. "Ne počutim se dobro, ker se soočam s kritikami samo zato, ker sem oboževalka nečesa lepega in to delim," je priznala in dodala, da bi morali ljudem dovoliti, da se zgledujejo po drugih kulturah, saj to združuje ljudi. "Učimo se drug od drugega, delimo drug z drugim, rastemo drug z drugim. In vsi ti očitki nas samo vedno bolj ločujejo," je dejala.