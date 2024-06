Pevka Halsey razkrila, da je imela zdravstvene težave: Srečna, da sem živa

Pop pevka Halsey je nedavno razkrila, da se je v zasebnosti borila s kronično boleznijo in dodala, da ima srečo, da je še vedno živa. 29-letna Američanka je zasebno novico sporočila na družbenem omrežju, pevka, katere pravo ime je Ashley Nicolette Frangipane, diagnoze sicer ni razkrila, a je nanjo namignila, saj je označila center za raziskave lupusa in skupnost za tiste, ki so zboleli za levkemijo in limfomom.

OGLAS

Ameriška pevka Halsey je na družbenem omrežju sporočila kar dve novici hkrati, in sicer da bo kmalu izdala novi album ter da se v zasebnosti že nekaj časa bori s kronično boleznijo. 29-letnica diagnoze ni razkrila, je pa namignila, da bi lahko šlo za lupus, levkemijo ali limfom, delila pa je tudi nekaj fotografij in video, ob katerem se je opisala kot starko.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Rekla sem si, da si dam še dve leti za bolezen. Ko bom stara 30, bom doživela preporod in ne bom več bolna. Izgledala bom zelo dobro, imela bom veliko energije in bom lahko svoja dvajseta leta podoživela v tridesetih," je še zapisala in dodala: "Da skrajšam zgodbo, srečo imam, da sem živa. Kratka zgodba na dolgo pa je, da sem napisala album."

Halsey je razkrila, da ima kronično bolezen. FOTO: Profimedia icon-expand

Zvezdnica si je na posnetku drgnila noge, med tem ko je govorila, na mizici pred njo pa so vidna zdravila. Delila je tudi fotografije, na katerih je na zdravljenju, na nekaterih pa je celo objokana. Delila je tudi posnetek, na katerem je v studiu in snema novi album. Lupus je dolgotrajna bolezen, za katero so značilne bolečine v mišicah in sklepih, kožni izpuščaji in utrujenost. Zdravilo zanjo ne obstaja, z zdravili pa lahko blažijo simptome, če jo pravočasno diagnosticirajo. Levkemija in limfom pa sta obliki raka, ki prizadeneta rdeče krvničke in uničita imunski sistem.