Pevka Halsey razkrila, da so ji diagnosticirali lupus

Pevka Halsey je po izidu prvega singla z novega albuma, ki nosi naslov The End, povedala, da se je že leta borila s kronično boleznijo, sedaj pa je razkrila, da so ji zdravniki postavili diagnozo lupusa in redke limfoproliferativne motnje. Čeprav zvezdnica točne diagnoze najprej ni hotela deliti s širšo javnostjo, si je nato premislila, oboževalcem pa se je na družbenem omrežju zahvalila za izkazano podporo in ljubezen.