Pevka Halsey s fotografijami potrdila nosečnost

Halseyje objavila nekaj slik, na katerih ponosno razkazuje zaobljeni trebušček. Pevka je v pričakovanju prvorojenca, ki se bo rodil v zvezi z Alevom Aydinom. Serijo fotografij, ki so delo fotografa Sama Dameshka je 26-letnica s sledilci delila na omrežju Instagram. Objavi je dodala preprosti zapis:''Presenečenje''in dodala simbole, kot so steklenička mleka, angel in mavrica.