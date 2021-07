Pevka Halsey se je razveselila prvega otroka

"Hvaležnost. Za najbolj nenavaden in evforični porod. Ki ga je napajala ljubezen," se je glasil njen zapis. Spola novorojenčka ni razkrila, ameriški mediji pa poročajo, da se otrokovo ime pojavlja med pogostimi moškimi imeni na območju Turčije.

Grammyjeva nominiranka je oboževalce presenetila januarja, ko je objavila fotografijo nosečniškega trebuščka. Svoje razmerje z 38-letnim Aydinom je potrdila ravno ob objavi slik, ko je producenta označila, on pa je vse to komentiral, da ima ob pričakovanju otroka "polno srce in da pevko ljubi".

Med pričakovanjem podmladka je zvezdnica svoje sledilce sproti obveščala o počutju in tako delila tudi fotografije ultrazvoka in svojega rastočega trebuščka. Marca je oboževalcem priznala, da je bil otročiček "stoodstotno načrtovan" ter da se je zanj "zelo močno trudila".