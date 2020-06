Pevka Iggy Azalea razkrila, da ima sina

"Imam sina,"je zapisala pevka Iggy Azalea in nadaljevala: "Čakam na pravi čas, da bi kaj rekla na to temo. A se mi zdi, da več časa kot mine, bolj me prevzema tesnoba, ko pomislim, da bi novico delila s širnim svetom."

30-letnica, znana po hitih Fancy in Black Widow, je dala vedeti, da želi svoje in sinovo življenje ohraniti zasebno, da pa dejstvo, da ima sina ni skrivnost in da noče, da bi kdorkoli misli, da se ga sramuje. "Obožujem ga do neskončnosti," je zapis zaključila plavolasa raperka.

Iggy, katere pravo ime je Amethyst Kelly, je trenutno v zvezi z raperjem Playboijem Cartijem, kot poroča revija People. Par se je spoznal na skupni turneji in se med potovanjem tudi romantično zapletel. "Ko sem se začel pogovarjati z njo, sempozabil na ves svet,"je pred časom povedal raper, katerega pravo ime je Jordan Carter.