Pevka in aktivistka Annie Lennox dopolnila 70 let

Kmalu po koncu študija je Lennox spoznala britanskega pevca Dava Stewarta, s katerim sta leta 1980 ustanovila legendarni duo Eurythmics. Kombinacija pevkinega značilnega alta in Stewartove inovativne glasbene produkcije ter kakovostne vizualne estetike je postala njun zaščitni znak. Prvi album In the Garden sta izdala leto po nastanku, svetovno slavo pa dosegla dve leti kasneje z albumom Sweet Dreams (Are Made of This) in istoimensko skladbo. Med njune uspešnice med drugim sodijo The Miracle of Love, Thorn in My Side in There Must Be an Angel.