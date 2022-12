Pevka in igralka Cher sporočila, da ji je umrla mama

Pevka Cher je sporočila, da je umrla njena mama, prav tako pevka, Georgia Holt . 76-letna igralka se je za nekaj dni umaknila iz družbenih omrežij, kot kaže, pa je bil razlog za to prav materina smrt.

Zvezdnica je septembra razkrila, da ima njena mati več zdravstvenih težav, s katerimi se bori. "Opravičujem se, ker nisem bila dosegljiva. Mama je bila bolna, pravkar so jo odpustili iz bolnišnice, ker je imela pljučnico. Zdaj je bolje," je takrat povedala pevka, dan pozneje pa je sporočila, da se je mati res vrnila iz bolnišnice: "Dom je zanjo najboljše zdravilo, zdaj zares okreva."

Georgia Holt je bila pevka, igralka in manekenka, ki je svojo hčer vzpodbujala, naj sledi njenim stopinjam. Šestkrat se je poročila in prav tolikokrat ločila. S prvim možem Johnom Sarkisianom se je 19 let po prvi ločitvi znova poročila, a tudi v drugo njun zakon ni uspel. 1946 sta se nekdanja zakonca razveselila edinega otroka, hčere Cher, Holt pa je pozneje rodila še drugo hčer, igralko Georganne LaPiere, ki jo je imela z možem Johnom Southnallom.