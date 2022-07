Pevka in igralka iz filma Elvis umrla pri 44 letih

Tiskovni predstavnik nashvilske policije, ki je potrdil novico, je dodal, da mrliški oglednik še ugotavlja vzrok smrti, izključili pa so možnost, da bi ji kdo namerno škodoval. 44-letnica je prav z zadnjo vlogo v filmu Elvis doživela preboj, saj je biografska zgodba o kralju rock'n'rolla požela velik uspeh po vsem svetu. To je bila njena prva in edina filmska vloga.

Pred smrtjo je na družbenem omrežju Instagram delila spomin na to, kako je bila izbrana za nastop v filmu, kjer je imela priložnost zapeti Elvisovo uspešnico Hound Dog. "Živim v hvaležnosti, saj so me moja stara mama, babica in moja mama tako vzgajale in to vcepile vame. To ni drža nekoga, ki se počuti manjvrednega, ali strganje drobtinic, temveč spoznanje nekoga, ki se zaveda, da ni vse samoumevno. Ko doživimo dobro, je hvaležnost najmanj, kar lahko izrazimo," je zapisala ob posnetku pesmi.