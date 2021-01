Pevka in plesalka JoJo Siwa potrdila, da je del LGBTQ skupnosti

Mlada zvezdnica, ki navdušuje tudi z vsebinami na svojem YouTube kanalu, je priznala, da je del LGBTQ skupnosti, vendar pa o podrobnostih še ne more govoriti, saj tudi sama nima odgovorov na vsa vprašanja. Potem ko se je pojavila z majico z zgovornim napisom, je posnela še video, v katerem je razložila, da je ob razkritju hvaležna za podporo oboževalcev.

Jojo Siwa, igralka, pevka, plesalka in youtuberka se je odločila odzvati na govorice, ki so krožile že dlje časa. 17-letna zvezdnica je potrdila, da je del LGBTQ skupnosti, ter da je ob tem zelo srečna. Dva dni po tem, ko je na družbenih omrežjih objavila fotografijo v črni majici, na kateri je pisalo: "Najboljša gej sestrična",se je odločila, da na to temo posname tudi video, v katerem je končno spregovorila o svoji spolni usmerjenosti.

icon-expand Govorice o spolni usmerjenosti mlade youtuberke so krožile že nekaj časa. FOTO: Profimedia

"Dobila sem neskončno veliko ljubezni in podpore ... zelo, zelo, zelo sem srečna,"je dejala. Povedala je, da je zadovoljna zato, ker je svet končno videl tudi ta del njenega življenja. "Želim, da ljudje vedo, da je na svetu ogromno ljubezni in to je neverjetno in čudovito in krasno,"je nadaljevala.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Potem ko jo je eden od oboževalcev vprašal, ali lahko svojo spolno usmerjenost natančno opredeli, pa je nekdanja zvezdnica šova Dance Momsvseeno ostala nekoliko zadržana in dejala, da še ni pripravljena razkrivati prav vsega:"O tem sem razmišljala, razlog, da še nisem pripravljena o tem govoriti, pa je ta, da tudi sama še nimam odgovora."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Za konec je povedala še, da si želi s svetom deliti vse, obenem pa bi nekatere stvari nekaj časa še zadržala zase, vse dokler ne bo pripravljena: "V tem trenutku je pomembno le, da vi veste, koga ljubite, in da je to čisto okej in čudovito, in da vas svet podpira."Vesela je tudi, da tovrstnih razkritij ne spremlja več stigma: ''Okej je biti drugačen!''