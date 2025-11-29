Svetli način
Pevka in sanjski Šime: En dan sva marketinški trik, naslednji dan partnerja

Zagreb, 29. 11. 2025 11.59 | Posodobljeno pred 28 minutami

Avtor
E.M.
Hrvaška pevka Maja Šuput je pred koncem leta naslovila govorice o zvezi z zvezdnikom šova Sanjski moški Hrvaške. Šime Elez, ki je pred časom nastopil v njenem videospotu, naj bi namreč že nekaj mesecev grel njeno srce, čeprav se v medijih vsak dan najdejo nove govorice o njuni zvezi. "Vsak je imel svojo različico mojega življenja. In vsak je nekaj slišal iz zanesljivega vira, ne vem, kje je ta vir," je medijski vrvež v smehu komentirala pevka.

Hrvaška pevka Maja Šuput je v nedavnem intervjuju za revijo InMagazin spregovorila o iztekajočem se letu 2025, ki ga je ocenila s popolno oceno 100 točk. Dotaknila se je tudi zvezdnika šova Sanjski moški Hrvaške Šimeta Eleza, s katerim sta se romantično zapletla.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"En dan sva marketinški trik, naslednji dan sva partnerja, danes pa sem prebrala, da sva, ker naju že nekaj časa niso videli skupaj na Instagramu in v medijih, morda v krizi. No, ne vem," je o medijskem vrvežu okoli svojega ljubezenskega življenja povedala glasbenica in priznala, da ne ve, kje tiči ravnovesje.

Dodala je, da jo trači o sebi včasih tudi zabavajo: "Vsak je imel svojo različico mojega življenja. In vsak je nekaj slišal iz zanesljivega vira, ne vem, kje je ta vir," je v smehu dodala in poudarila, da ji ni preveč mar, kaj ljudje o njej govorijo. "Ljudem bi prepustila domišljijo, ne bi jim vzela tistih pet minut za klepet ob kavi."

Za revijo je pojasnila, da na svoj Instagram objavlja, kar sama želi, da pride v javnost, a da se zaveda, da bodo ljudje ne glede na to, kaj so videli ali ne, ustvarili svojo različico. Spomnimo, Maja in Šime sta pozornost javnosti prvič pritegnila, ko je sanjski mladenič nastopil v njenem videospotu.

