Pevka in sanjski Šime: En dan sva marketinški trik, naslednji dan partnerja

Hrvaška pevka Maja Šuput je v nedavnem intervjuju za revijo InMagazin spregovorila o iztekajočem se letu 2025, ki ga je ocenila s popolno oceno 100 točk. Dotaknila se je tudi zvezdnika šova Sanjski moški Hrvaške Šimeta Eleza , s katerim sta se romantično zapletla.

"En dan sva marketinški trik, naslednji dan sva partnerja, danes pa sem prebrala, da sva, ker naju že nekaj časa niso videli skupaj na Instagramu in v medijih, morda v krizi. No, ne vem," je o medijskem vrvežu okoli svojega ljubezenskega življenja povedala glasbenica in priznala, da ne ve, kje tiči ravnovesje.

Dodala je, da jo trači o sebi včasih tudi zabavajo: "Vsak je imel svojo različico mojega življenja. In vsak je nekaj slišal iz zanesljivega vira, ne vem, kje je ta vir," je v smehu dodala in poudarila, da ji ni preveč mar, kaj ljudje o njej govorijo. "Ljudem bi prepustila domišljijo, ne bi jim vzela tistih pet minut za klepet ob kavi."