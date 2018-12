Pevka javno okrcala poročenega nadlegovalca

29-letna pevka albanskega porekla Bebe Rexha je v seriji objav na Instagramovih zgodbah svojim več kot sedem milijonom sledilcem dala vedeti, da z njo ni šale in da še zdaleč ni lahek zalogaj, za vse, ki ji "težijo" prek SMS sporočil ali družbenih omrežij. Tokrat je namreč izpostavila neimenovanega poročenega nogometaša lige ameriškega nogometa NFL.

"Imate vedno nekega moškega, ki pride in gre iz vašega življenja? In so prešuštniki in potrata vašega časa?" se je naprej spraševala.

Nato je objavila zaslonsko sliko sporočila, ko ji je nekdo pisal, "kdaj se dobita"."Na novo leto bom nastopala na NBC-ju. Srečno novo leto, prijatelj," mu je odgovorila. A je potem še vztrajal, kdaj jo lahko vidi na štiri oči in mu je napisala, da bo januarja nastopala v San Joseju.

A potem ji je bilo dovolj."Poročen si in imaš tri otroke. Bodi dober zgled, igraj svoj šport in me pusti je*eno pri miru. Ne piši mi 'hej prijateljica', še posebej, če si poročen. Oprosti, a tako sr**je pri meni ne zdrži," je jezno zapisala.