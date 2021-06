Pevka Jessie J o težavah z glasilkami: Težko je, saj je petje moje življenje

Angleška pop zvezdnica je nedavno svoje sledilce presenetila z iskrenim zapisom, v katerem je zapisala, da se zadnjih pet mesecev bori z zdravstvenimi težavami, povezavanimi s svojimi glasilkami. Jessie je razkrila, da se poleg težav z glasilkami trenutno bori tudi z Menierova bolezenijo, ki povzroča kronično motnjo notranjega ušesa, vrtoglavico in celo izgubo sluha. "Govorna terapevtka me je prosila, naj ji pošljem videoposnetek svojega petja, da bo lahko slišala moj glas. Prva pesem, ki sem jo zapela, je bila I want love. Slišati svoje petje in se ob tem počutiti tako ranljivo, me je spravilo do solz," je na začetku napisala.