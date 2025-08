Pevka Jessie J po dveh mesecih znova hospitalizirana: Na srečo ni krvni strdek

"Šest tednov po operaciji sem se vrnila na isti bolnišnični oddelek, kjer sem bila operirana. To ni bilo pričakovano ali načrtovano. Imela sem in se še spopadam s simptomi, ki nakazujejo na krvni strdek v pljučih. A na srečo nimam krvnega strdka," je zapisala pevka, ki je pojasnila, da so zdravniki opravili nekaj preiskav in sedaj sumijo, da se ji je v pljučih nabrala tekočina in ima še neznano infekcijo.

"Še vedno težko vdihnem, a sem sinoči zapustila bolnišnico. Sovražim hospitalizacijo," je razkrila in pojasnila, da bo nadaljnje preiskave opravila kot zunanja pacientka. "Vem, da se mnogi, ki so prestali podobne stvari, z mojo odločitvijo strinjajo, spet drugi pa ne. A tudi to je v redu. Zame je bil dan, ko sem morala na operacijo, fizično zelo težek. Okrevanje je daleč od preprostega in hitrega," je še zapisala.