Pevka Jessie J razkrila diagnozo raka dojk

"Rak je bedena stvar v vsakem primeru, a se oklepam besed, da so ga odkrili zgodaj. To je zelo dramatičen način za operacijo prsi. Po nastopu na Summertime Ball festivalu bom za nekaj časa izginila, ker bom imela operacijo, vrnila pa se bom z ogromnim oprsjem in novo glasbo," se je pošalila pevka in pojasnila, da se je za deljenje tako zasebne informacije z javnostjo odločila zato, da bi si tako olajšala proces spopadanja s težko novico in bila solidarna z ljudmi, ki se spopadajo s podobnimi situacijami.

" Želela sem biti odprta in deliti to. Prvič, nekoliko sebično, o tem ne govorim dovolj. Nisem še uspela dojeti tega, ker tako trdo delam. Zavedam se tudi, kako zelo mi je v preteklosti deljenje pomagalo, saj so mi mnogi izkazali veliko podpore in ljubezni, z menoj pa delili svoje zgodbe. Sem odprta knjiga," je povedala pevka.

"Srce se mi lomi, ker se toliko ljudi spopada s podobnimi ali še hujšimi zgodbami in to me ubija," je še dodala Jessie J, ki je leta 2023 rodla sina. "Iskreno lahko rečem, da moram celotno stvar še predelati, o tem govoriti in res potrebujem objem. Radi ste me imeli v dobrih in težkih časih, tudi tokrat pa si ne želim, da bi bilo kaj drugače," je še povedala.

Med komentarji se je z besedami vzpodbude oglasila televizijska in radijska voditeljica Gaby Roslin, pevka Rita Ora pa je zapisala: "Si dobesedno moja najljubša oseba in molim zate. Zmoreš to! Moja mama je zbolela, zato vem, da je operacija in zdravljenje te bolezni zelo težka stvar in ti sporočam, da sem tukaj zate!"