Pevka Jessie J sporočila veselo novico: Nimam več raka

Pevka Jessie J je razkrila, da je premagala raka dojke. Leto dni po tem, ko je javnosti sporočila, da so ji diagnosticirali zahrbtno bolezen, je v čustvenem videoposnetku, v katerem je videti, kako čaka na MRI-pregled v okviru letne zdravstvene kontrole, pripisala: "Rezultati so tu in nimam več raka. Ure in ure sem jokala, potem pa sem prvič po enem letu lahko zares zadihala."

Junija lani je zvezdnica na družbenih omrežjih prvič spregovorila o svoji diagnozi, še isti mesec pa prestala operacijo. Dva meseca pozneje, avgusta, je preložila in odpovedala več datumov svoje turneje, saj je potrebovala nadaljnje zdravljenje. 38-letnica je dejala, da se je odločila svojo zgodbo deliti z javnostjo zato, ker ji je to pomagalo pri soočanju z diagnozo, hkrati pa je želela izraziti podporo ljudem, ki prestajajo podobno življenjsko preizkušnjo.

Pevka, ki je leta 2023 postala mama sinu, je priznala, da ji je bolezen dala neverjetno življenjsko perspektivo. "Iskreno povedano, moram vse to predelati in o tem govoriti. Potrebujem objem," je zaupala svojim oboževalcem po poročanju BBC-ja in dodala: "Ob meni ste stali v vseh mojih lepih in težkih trenutkih in ne želim, da bi bilo tokrat kaj drugače."