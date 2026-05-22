Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Pevka Jessie J sporočila veselo novico: Nimam več raka

London, 22. 05. 2026 18.31 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Jessie J

Priljubljena glasbenica Jessie J je z oboževalci delila veselo novico, da je po dolgih mesecih boja uspešno premagala raka na dojki. "Ure in ure sem jokala, potem pa sem prvič po enem letu lahko zares zadihala," je pripisala čustvenemu videoposnetku.

Pevka Jessie J je razkrila, da je premagala raka dojke. Leto dni po tem, ko je javnosti sporočila, da so ji diagnosticirali zahrbtno bolezen, je v čustvenem videoposnetku, v katerem je videti, kako čaka na MRI-pregled v okviru letne zdravstvene kontrole, pripisala: "Rezultati so tu in nimam več raka. Ure in ure sem jokala, potem pa sem prvič po enem letu lahko zares zadihala."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Junija lani je zvezdnica na družbenih omrežjih prvič spregovorila o svoji diagnozi, še isti mesec pa prestala operacijo. Dva meseca pozneje, avgusta, je preložila in odpovedala več datumov svoje turneje, saj je potrebovala nadaljnje zdravljenje. 38-letnica je dejala, da se je odločila svojo zgodbo deliti z javnostjo zato, ker ji je to pomagalo pri soočanju z diagnozo, hkrati pa je želela izraziti podporo ljudem, ki prestajajo podobno življenjsko preizkušnjo.

Pevka, ki je leta 2023 postala mama sinu, je priznala, da ji je bolezen dala neverjetno življenjsko perspektivo. "Iskreno povedano, moram vse to predelati in o tem govoriti. Potrebujem objem," je zaupala svojim oboževalcem po poročanju BBC-ja in dodala: "Ob meni ste stali v vseh mojih lepih in težkih trenutkih in ne želim, da bi bilo tokrat kaj drugače."

Jessie J
Jessie J
FOTO: Profimedia

Angležinja se z zdravstvenimi težavami sooča že vse življenje. Kot otrok so ji diagnosticirali srčno bolezen, v najstniških letih je doživela možgansko kap, leta 2020 pa je zaradi Ménièrove bolezni za kratek čas izgubila sluh. Leta 2024 je razkrila še, da so ji diagnosticirali ADHD in obsesivno-kompulzivno motnjo (OKM). "Vedno sem imela nenavadne zdravstvene težave, ki jih zdravniki niso znali pojasniti. Nič me ni zlomilo. Verjamem, da sem šla skozi vse te stvari zato, da bi lahko pomagala drugim. Tudi če samo s tem, da o tem pišem pesmi," je decembra lani povedala v intervjuju za Women's Health.

Jessie J pevka bolezen zdravje ozdravitev

Nasilje v hotelski sobi: znani stilist naj bi napadel manekenko

24ur.com Jessie J sporočila, da je bila operacija raka dojk uspešna
24ur.com Pevka Jessie J po dveh mesecih znova hospitalizirana: Na srečo ni krvni strdek
24ur.com Jessie J v veselem pričakovanju: Srečna sem in strah me je deliti to novico
Bibaleze.si Slavna pevka razkrila: dve leti po rojstvu sina so ji diagnosticirali raka dojke
24ur.com Rebeka Dremelj o novi pesmi: Ljudem želim podariti tolažbo in upanje
24ur.com Ganljiva objava Jessie J iz bolnišnice: Vedno pokažem lepe in težke trenutke
Moskisvet.com Po spontanem splavu bije novo bitko: Odkrili so ji raka
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Jo prepoznate? Ta dojenčica je danes ena največjih glasbenih legend
To je razlog, da je zvezdnica danes boljša mama
To je razlog, da je zvezdnica danes boljša mama
Zato nekateri starši otrokom ne prepovedujejo kletvic
Zato nekateri starši otrokom ne prepovedujejo kletvic
Njuna sinova sta zaključila študij na isti prestižni univerzi
Njuna sinova sta zaključila študij na isti prestižni univerzi
zadovoljna
Portal
Pia Filipčič: 'Kdo sem jaz, da bi sodila? Vsak pokaže sebe'
Očarala v rožnati obleki, ki si jo želi vsaka
Očarala v rožnati obleki, ki si jo želi vsaka
Pri 47 letih je videti bolje kot kdajkoli prej
Pri 47 letih je videti bolje kot kdajkoli prej
V teh treh primerih se je smiselno vrniti k bivšemu
V teh treh primerih se je smiselno vrniti k bivšemu
vizita
Portal
Zakaj se redimo kljub trudu in kaj lahko naredimo
Ta 4-tedenska sprememba prehrane bi lahko upočasnila staranje
Ta 4-tedenska sprememba prehrane bi lahko upočasnila staranje
Ko se tetovaža spremeni v nočno moro in sepso
Ko se tetovaža spremeni v nočno moro in sepso
Zakaj se zbudimo slabe volje? Vloga sanj pri našem počutju
Zakaj se zbudimo slabe volje? Vloga sanj pri našem počutju
cekin
Portal
Cenovni kaos na hrvaški obali: Kako se izogniti dragim pastem
Fiksna ali variabilna obrestna mera? Pri 250.000 evrih kredita je lahko razlika več deset tisočakov
Fiksna ali variabilna obrestna mera? Pri 250.000 evrih kredita je lahko razlika več deset tisočakov
Koliko bi morali privarčevati glede na plačo? Pravila obstajajo – realnost pa je bolj zapletena
Koliko bi morali privarčevati glede na plačo? Pravila obstajajo – realnost pa je bolj zapletena
Katere evropske države obišče največ turistov? Med top 10 tudi Hrvaška
Katere evropske države obišče največ turistov? Med top 10 tudi Hrvaška
moskisvet
Portal
Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?
Svet avtomobilizma v žalovanju: Umrl je legendarni dirkač
Svet avtomobilizma v žalovanju: Umrl je legendarni dirkač
Drama: mož zvezdnice izginil brez sledu
Drama: mož zvezdnice izginil brez sledu
Teh prehranskih dopolnil ne smete jemati skupaj
Teh prehranskih dopolnil ne smete jemati skupaj
dominvrt
Portal
Prihaja El Niño: vrtičkarje bi lahko čakali suša, neurja in slabši pridelek
Rastlina z vonjem po limoni, ki jo mnogi imajo za lepšo od sivke
Rastlina z vonjem po limoni, ki jo mnogi imajo za lepšo od sivke
Večina ljudi kuhinjske krpe in brisače pere narobe: preverite pravilno metodo
Večina ljudi kuhinjske krpe in brisače pere narobe: preverite pravilno metodo
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
okusno
Portal
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Vrhunska pogostitev za goste, ki vas ne bo drago stala
Vrhunska pogostitev za goste, ki vas ne bo drago stala
Odličen zajtrk, ki vas bo napolnil z energijo
Odličen zajtrk, ki vas bo napolnil z energijo
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
voyo
Portal
Oklepnik
Kmetija
Kmetija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725