Pevka Kate Bush po letih premora razmišlja o novem albumu

V pogovoru za BBC, kar je eden njenih redkih intervjujev v zadnjem obdobju, je Bush sicer predstavljala nov kratki film, za katerega je napisala scenarij in ga tudi režirala, da bi zbrala denar za otroke, ki jih je prizadela vojna. Črno-belo štiriminutno animacijo z naslovom Little Shrew spremlja njena skladba Snowflake iz leta 2011 in je namenjena zbiranju denarja in ozaveščanju v okviru dobrodelne organizacije War Child.

Bush je zaslovela leta 1978 in je najbolj znana po uspešnicah, kot so Running Up That Hill, Wuthering Heights, Hounds of Love, Babooshka in King of the Mountain. Leta 2022 je pritegnila novo generacijo oboževalcev, ko so njeno pesem Running Up That Hill uporabili v seriji Stranger Things (slov. Čudne stvari).