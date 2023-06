Pevka Kesha in producent Dr Luke dosegla zunajsodno poravnavo

Pop pevka Kesha in glasbeni producent Dr Luke sta vendarle uspela doseči poravnavo v večletni tožbi zaradi obrekovanja. V enaki izjavi, ki sta jo delila vsak na svojem Instagramu, sta dejala, da sta se "strinjala z rešitvijo" primera. Njuna sodna vojna se je začela leta 2014, ko je pevka producenta obtožila zlorabe, on pa jo je nazaj tožil zaradi obrekovanja.

Lukasz Gottwald, bolj znan kot Dr Luke, je leta 2014 tožil Kesho, češ da si je proti njemu izmislila obtožbe o posilstvu, da bi se odrekla snemalni pogodbi. Kesha, katere polno ime je Kesha Rose Sebert, je zaslovela z uspešnicama Tik Tok in We R Who We R, ki jih je produciral Dr Luke.

icon-expand Dr Luke in Kesha FOTO: Profimedia

Leta 2014 je pevka producenta tožila in želela razveljaviti njuno pogodbo, ker naj bi jo, kot so trdili njeni odvetniki, spolno, fizično, verbalno in čustveno zlorabil do točke, da je ona skoraj izgubila življenje. Obtožbe o zlorabi so vključevale dve primera, v katerih je Kesha trdila, da jo je Gottwald omamil in posilil. Sojenje naj bi se začelo 19. julija, zunajsodna poravnava pa je prišla nekaj dni po tem, ko je prizivno sodišče v New Yorku odločilo, da je Dr Luke javna osebnost, kar je povečalo dokazno breme za producenta, da uspešno dokaže, da je bil žrtev obrekovanja. Pogoji, pod katerimi sta uspela doseči dogovor, javnosti niso znani.

Njuna izjava na Instagramu, ki je vključevala citate obeh strani, pravi, da sta se strinjala, da izdata in objavita skupno izjavo v zvezi s tem dogovorom. "Samo bog ve, kaj se je tisto noč zgodilo," je zapisala Kesha in dodala: "Kot sem vedno govorila, ne morem opisati vsega, kar se je zgodilo. Veselim se, da bom zaprla vrata tega poglavja svojega življenja in začela novega. Vsem vpletenim stranem želim le mir."