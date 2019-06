Pevka kriva – jo čaka zaporna kazen?

Zvezdnica Cardi Bje imela lani avgusta grd izpad v nekem striptiz klubu, namreč, domnevno naj bi naročila napad na eno izmed natakaric v klubu, nato pa naj bi se je lotila še sama. Zaradi vsega tega je bila celo aretirana, aprila pa jo je čakala prva obravnava na sodišču, kjer se je zagovarjala, da je nedolžna.

Tožilec je aprila vložil 14 obtožb, med njimi povzročitev resnih telesnih poškodb ter lahkomiselno povzročanje ogroženosti drugih. Sicer ji je tožilec ponudil dogovor, če prizna kakšno od obtožb in tako dobi le pogojno kazen, a pevka ni želela sodelovati. Zdaj pa je prišla tudi sodba, in porotniki so se odločili, da je zvezdnica kriva.

Po pisanju ameriških medijev jo konec meseca čaka še ena obravnava, na kateri bo izvedela, kakšna kazen jo bo doletela, in glede na težo obtožb jo lahko doleti celo zaporna kazen.