Pevka Lana Jurčević na veliko noč rodila drugo hčerko

Lana Jurčević je drugič postala mamica. Letošnja velika noč je bila za hrvaško pevko še posebej čarobna, saj je na velikonočno nedeljo rodila svojo drugo hčerko. S partnerjem Filipom sta jo poimenovala Meli.

Novico o tem, da se je njihovi družini pridružila nova članica in da je njuna prvorojenka Mayla Lily postala starejša sestrica, je Hrvatica delila na družbenih omrežjih. "Najbolj srčkan velikonočni piščanček je prišel na veliko noč," je zapisala ob galeriji fotografij iz porodnišnice in razkrila njeno ime ter podrobnosti o rojstvu. Deklica se je rodila nekaj čez enajsto uro zvečer, ob rojstvu pa je bila velika 52 centimetrov in je tehtala 3940 gramov.