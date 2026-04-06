Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Pevka Lana Jurčević na veliko noč rodila drugo hčerko

Zagreb, 06. 04. 2026 17.01 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
lana jurčević

Za Lano Jurčević in njeno družino je bila letošnja velika noč še posebej čarobna. Na velikonočno nedeljo nekaj čez 11. uro zvečer je namreč rodila svojo drugo hčerko, ki sta jo s partnerjem Filipom poimenovala Meli. Njuna prvorojenka Mayla Lily je tako postala starejša sestrica, kot je razvidno iz pevkine objave na družbenih omrežjih, pa sta tako mamica kot novorojenka dobro.

Lana Jurčević je drugič postala mamica. Letošnja velika noč je bila za hrvaško pevko še posebej čarobna, saj je na velikonočno nedeljo rodila svojo drugo hčerko. S partnerjem Filipom sta jo poimenovala Meli.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Novico o tem, da se je njihovi družini pridružila nova članica in da je njuna prvorojenka Mayla Lily postala starejša sestrica, je Hrvatica delila na družbenih omrežjih. "Najbolj srčkan velikonočni piščanček je prišel na veliko noč," je zapisala ob galeriji fotografij iz porodnišnice in razkrila njeno ime ter podrobnosti o rojstvu. Deklica se je rodila nekaj čez enajsto uro zvečer, ob rojstvu pa je bila velika 52 centimetrov in je tehtala 3940 gramov.

Zvezdnica, ki je s partnerjem, o katerem v javnosti ni znano veliko, v zvezi od leta 2017, je pred dvema letoma prvič postala mama. Njena prva nosečnost je bila zelo naporna, saj se je spopadala z zdravstvenimi težavami, zato je bila novica, da je ponovno noseča, še toliko večje presenečenje. Pred kratkim je na Instagramu delila čustven zapis, namenjen svoji prvorojenki, v katerem je zapisala, kako rada jo ima in kakšno popotnico za življenje ji želi dati.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Lana Jurčević Meli rojstvo družina hrvaška glasbenica velika noč

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615