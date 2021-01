Pevka Lily Allen proslavila 18 mesecev treznosti

Allenova je dosegla nov mejnik v boju z odvisnostjo. Praznuje leto in pol, odkar je trezna, ob tej priložnosti pa je iskreno spregovorila o težavah, s katerimi se je srečevala vse od srednje šole. Tudi njen mož, zvezdnik serije Stranger Things, alkohola ni pil že dve desetletji.

Lily Allen je na družbenih omrežjih sporočila novico, na katero je izjemno ponosna. Kar 18 mesecev ji je uspelo ostati trezna. Na Instagramu je ob tej priložnosti objavila fotografijo obeska za ključe, na katerem je napisano: ''Čista in spokojna osemnajst mesecev.''Objavi je dodala še naslednje besede:''Danes je preteklo osemnajst mesecev, odkar sem čista in trezna. Močno priporočam!''

Junija 2020 je proslavila eno leto, odkar se je odpravila na pot treznosti, ob posebni priložnosti pa je delila svojo fotografijo s plaže s pripisom: ''Hvaležna sem za svoje zdravje in srečo!''Londonska umetnica se je z odvisnostjo borila že leta, že v srednji šoli je začela zlorabo alkohola, pozneje pa se je zatekla k zdravilom na recept. Oči ji je odprl trenutek, ko je ugotovila, da razmišlja celo o tem, da bi poskusila heroin.''Spominjam se, da sem bila v Los Angelesu in razmišljala, kako nič drugo ne deluje in da je verjetno čas, da posežem po heroinu. To je bilo pred petimi leti. Takrat se je začela moja pot do ozdravitve,''je povedala med spletnim pogovorom.

Kljub trudu se je po šestih mesecih znova pregrešila in ob tem dejala, da je ''izgubila vse''. Razložila je:''Izgubila sem zakon. Izgubila sem hišo, za katero sem delala kar deset let. Moja kariera se je začela potapljati. Izgubila sem vse prijatelje. Bila sem polna zamer in neprestano jezna. To se je dogajalo kar štiri leta.''

icon-expand Obesek z zgovornim napisom: ''Čista in spokojna 18 mesecev.'' FOTO: Instagram story

Potem pa se je znova podala na pot treznosti, a tokrat bolj odločno:''Sem v procesu, da ta cikel presekam. Tako slabo sem se počutila ob tem, ker sem zanemarjala otroke v zgodnji fazi njihovih življenj, ko sem se podala na turnejo in sem se vedla, tako kot sem se. Zdaj imam z otrokoma zelo dober odnos.'' Pevka, ki ima otroka z nekdanjim možemSamom Cooperjem, je zdaj poročena z zvezdnikom serije Stranger ThingsDavidom Harbourjem.

icon-expand Lily Allen in David Harbour druži tudi pretekli boj z odvisnostjo. Igralec je trezen že dve desetletji. FOTO: Profimedia

''Sem v zelo srečnem in zdravem razmerju. Tudi on je trezen, že 20 let. Razmišljava o tem, kaj bova počela do konca najinih dni. Čeprav nimam toliko bogastva in uspehov, kot sem jih imela nekoč, vse to pa imam v svoji glavi, kar je vredno še več,''je zaključila.