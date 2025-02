Pevka Lily Allen se je razšla z možem Davidom Harbourjem

Pevka Lily Allen in ameriški igralec David Harbour sta se razšla. Zvezdnika sta se po štirih letih zakonskega življenja odločila, da gresta vsak svojo pot, so za ameriške medije povedali viri blizu para. 39-letnica in njen 10 let starejši mož novice še nista potrdila, njun zakon pa naj bi že nekaj časa bil v težavah.

Lily Allen in David Harbour sta naslednji zvezdniški par, ki je leto 2025 začel z razhodom. Britanska pevka in ameriški igralec sta se spoznala leta 2020 preko aplikacije za zmenke slavnih, 39-letnica pa je decembra za BBC povedala, da preživlja težke čase. Kaj je razlog, da ji je težko, takrat ni razkrila, dodala pa je, da vse skupaj zelo vpliva na njeno duševno zdravje in ji povzroča dodatne težave s prehranjevanjem.

Lily Allen in David Harbour FOTO: AP icon-expand

Par se je leta 2020 poročil v Las Vegasu, prisotni pa sta bili tudi pevkini hčerki, 12-letna Marnie Rose in 13-letna Ethel Mary, ki ju ima z nekdanjim možem Samom Cooperjem. Allenova je sicer pred časom razkrila, da z možem drug drugemu pregledujeta telefona, imata pa tudi dostopa do aplikacij, ki jih uporablja drugi. "Imam telefon za otroke, ki nima brskalnika in ne dostopa do družbenih omrežij, lahko pa imaš naloženo aplikacijo za ponudnika prevozov in pretočno glasbo. Skrbnik je moj mož, on torej določa, katere aplikacije imam lahko naložene, jaz pa imam dostop do njegovih," je povedala maja 2024 v intervjuju za The Sunday Times.

Dva meseca pozneje je v svoji podkast oddaji dejala, da se možu njen račun na eksplicitni platformi, kjer prodaja fotografije svojih stopal, zdi čudovit. "Sprva mi je rekel, da ga to ne vzburja, nato pa vprašal, ali mene. Odgovorila sem mu, da tudi ne, ampak je nekaj v elementu moči, kar mi je všeč," je razložila, poslušalcem pa je razkrila še, da včasih moža v postelji zavrne. Septembra 2023 sta praznovala tretjo obletnico poroke, pevka pa je takrat na družbenem omrežju zapisala:"Tri leta s tem tipom, druga najboljša odločitev, ki sem jo sprejela. Prva je bila ta obleka."